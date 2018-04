'Bravura Indômita' lidera bilheterias americanas

O filme de cowboys Bravura Indômita tomou conta das bilheterias das salas de cinema norte-americanas durante o final de semana, com 15 milhões de dólares adicionais. É o primeiro longa do gênero a superar os 100 milhões desde a década de 1990, segundo estimativas divulgadas neste domingo, 9.

O filme dos estúdios Paramount, protagonizado por Jeff Bridges e Matt Damon, desbancou do primeiro lugar a comédia de Robert De Niro e Ben Stiller Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família, que foi a número um das estreias de final de semana. Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família, da Universal, caiu para o segundo lugar com 13,8 milhões adicionais, que elevarão seu total a 124 milhões de dólares.

Bravura Indômita, dirigida pelos irmãos Joel e Ethan Coen, acumulou um total de US$ 110,4 milhões de dólares.

Entre as estreias, o filme de suspense e temática sobrenatural Caça às bruxas, com Nicolas Cage, ficou em terceiro lugar com US$ 10,7 milhões. Distribuída pela Relativity Media, o filme mostra Cage representando um cavaleiro da Idade Média que escolta uma mulher suspeita de bruxaria.

O drama musical Country Strong, com Gwyneth Paltrow, estreou em sexto lugar com 7,3 milhões. O filme de Sony Screen Gems mostra Paltrow com uma cantora sóbria que trata de se manter afastada do álcool depois de se submeter a uma reabilitação.

Bravura Indômita é um novo capítulo da novela de Charles Portis, previamente adaptada em uma versão de 1969 que fez John Wayne ganhar um Oscar. Bridges protagoniza o filme como um representante da lei Rooster Cogburn, contratado por uma garota de 14 anos para localizar o assassino de seu pai.

Abaixo, os valores estimados obtidos com os ingressos vendidos de sexta-feira a domingo, 9, nas salas de cinema dos Estados Unidos e Canadá, de acordo com Hollywood.com. Os números finais saem na segunda-feira, 10.

1. Bravura Indômita, US$ 15 milhões.

2. Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família, US$ 13,8 milhões.

3. Caça às bruxas, US$ 10,7 milhões.

4. Tron: O Legado, US$ 9,8 milhões.

5. Cisne Negro, US$ 8,4 milhões.

6. Country Strong, US$ 7,3 milhões.

7. O Vencedor, US$ 7 milhões.

8. O Discurso do Rei, US$ 6,811 milhões.

9. Zé Colmeia - O Filme, US$ 6,8 milhões.

10. Enrolados, US$ 5,2 milhões.