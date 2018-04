'Bravura Indômita' é sucesso de bilheterias norte-americanas

A refilmagem da produção de John Wayne, de 1969, sobre uma adolescente que contrata um oficial do Exército norte-americano bêbado em busca do assassino de seu pai, arrecadou 15 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo, segundo as estimativas do estúdio.

As vendas totais nas bilheterias para "Bravura Indômita" ultrapassam 110 milhões de dólares em três finais de semana, aumentando suas chances de competir ao Oscar. As indicações serão divulgadas no final desse mês, e geralmente consideram a venda nas bilheterias.

A comédia "Entrando Numa Fria Maior Ainda com as Crianças", que não tem ambições de ser premiada mas tem um forte elenco, incluindo Robert De Niro, Barbra Streisand e Ben Stiller, escorregou para o segundo lugar após duas semanas na liderança. O total arrecadado chega a 124 milhões de dólares.

A única grande estreia "Caça às Bruxas", com Nicolas Cage, sofreu um baque nos cinemas, recebendo críticas ruins e arrecadando apenas 10,7 milhões de dólares, ficando em terceiro lugar nas bilheterias.

O mês de janeiro é geralmente um mês pouco movimentado nos cinemas, pois as pessoas tendem a ficar em casa depois das semanas de compras no fim de ano.

Encerrando os primeiros cinco filmes estavam a ficção científica "Tron: O Legado", com 9,8 milhões de dólares em quarto lugar, seguido por "Black Swan", arrecadando 8,4 milhões de dólares. O filme sobre uma bailarina em busca da descoberta pessoal é bem cotado para o Oscar deste ano.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)