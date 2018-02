Brasileiros são premiados no festival francês de Biarritz Os longas 5 x Favela - Agora Por Nós Mesmos, de Cacá Diegues, e Sonhos Roubados, de Sandra Werneck foram premiados neste sábado, 2, no 19º festival francês de Biarritz. O primeiro ganhou o prêmio do público enquanto o segundo ficou com o prêmio de interpretação feminina, entregue a Nanda Costa, Amanda Diniz e Kika Farias.