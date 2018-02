Brasileiro 'Girimunho' é selecionado para Festival de Cinema de Veneza

estadão.com.br com EFE,

SÃO PAULO - O Brasil será representado pela coprodução brasileira, espanhola e alemã Girimunho, de Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina, no 68º Festival Internacional de Cinema de Veneza, que será realizado entre 31 de agosto e 10 de setembro.

O filme, ambientado no sertão de Minas Gerais, tem roteiro de Felipe Bragança e conta histórias da vida sertaneja a partir da saga de duas mulheres que passam por momentos de ruptura. O título, Girimunho, quer dizer redemoinho (em inglês, Swirl) e traz um quê de Guimarães Rosa, segundo a própria descrição do longa em seu blog oficial (somente em inglês).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este e mais cinco filmes latino-americanos - da Argentina, Espanha, México e Chile - fazem parte da programação da seção Horizontes, informou nesta quarta-feira a agência EFE.

Os longa argentino Nocturnos, de Edgardo Cozarinsky, o documentário mexicano-tailândes Lung Neaw Visits his Neighbours, de Rirkrit Tiravanija e o chileno Verano, de José Luis Torres Leiva estão na mostra de longas. Accidentes gloriosos, um média-metragem do argentino Mauro Andrizzi, também participa do festival de Veneza.

Estes filmes serão julgados dentro da seção Horizontes. As outras produções que participaram do concurso do festival italiano serão anunciadas na quinta-feira, 28.

O Festival de Veneza deste ano será aberto pelo filme The Ides of March, dirigido e encenado por George Clooney.