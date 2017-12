Brasileiro atropelado por Keanu Reeves pede indenização

Um paparazzo brasileiro atropelado em março pelo ator Keanu Reeves, que trafegava em baixa velocidade, pediu a reparação dos danos com juros, segundo revelou uma fonte da justiça de Los Angeles. Alison Silva, fotojornalista, afirma que se feriu no acidente e sofreu uma perda financeira devido ao período que ficou em recuperação no hospital. Por este motivo, entrou com um processo civil contra Reeves, pedindo o ressarcimento de uma quantia não revelada. O atropelamento aconteceu em 19 de março deste ano, quando a estrela de Matrix (1999), de 43 anos, dirigia seu Porsche 911 pela estrada de Rancho Palos Verdes, um elegante bairro costeiro a sudoeste de Los Angeles. Na época, as autoridades confirmaram que o fotógrafo fora levemente ferido e se recuperava em um hospital.