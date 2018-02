Brasileiras vão a Cannes para festival de cinema

O tapete vermelho do festival de Cannes teve representantes brasileiras neste sábado, 17. As atrizes Taís Araújo e Grazi Massafera e a modelo Isabelli Fontana foram ao festival para acompanhar a exibição do filme Saint-Laurent do diretor francês Bertrand Bonello.

As brasileiras atuaram no filme que conta a história pessoal do famoso estilista que inventou o terno feminino. Esta não é a primeira vez que a vida de Saint-Laurent é retratada nas telas de cinema: ainda este ano Jalil Lespert havia lançado uma biografia cinematográfica chamada Yves Saint-Laurent.

Bonello não contou com a colaboração de Pierre Berge, parceiro romântico e de negócios do estilista. "Em termos de autorização, o que eu e meus produtores queríamos era apenas uma coisa - a liberdade de fazer o que quiséssemos", disse o diretor.

O vencedor da Palma de Ouro vai ser conhecido no próximo dia 24. (Com agências internacionais)