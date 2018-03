Brasileiras Regina Casé e Camila Márdila ganham prêmio de Melhor Atriz em Sundance

O filme, dirigido por Anna Muylaert, conta a história de Val (Regina Casé) que deixa a filha Jéssica (Camila Márdila) no interior de Pernambuco para ir a São Paulo trabalhar como babá.

"Queremos dedicar esse prêmio a todas as empregadas domésticas do Brasil. Foi um grande prazer trabalhar com todos os artistas fantásticos neste filme", disse Márdila ao lado da diretora do filme, segundo comunicado do festival.

"Que Horas Ela Volta?" ainda não estreou nas salas de cinema do Brasil.

(Reportagem de Eduardo Simões)