Brasil vai apresentar mais de 150 filmes em festival cubano O Brasil e Argentina apresentarão mais de 150 filmes cada no próximo Festival do Novo Cinema Latino-Americano, que acontece em Havana entre os dias 5 e 15 de dezembro, segundo informou nesta segunda-feira a organização do evento. Iván Giroud, diretor do festival, que chega este ano em sua 28.º edição, disse à agência local "Prensa Latina" que os dois países são responsáveis pela maioria dos cerca de 560 filmes inscritos até o momento. Os longas, divididos nas categorias ficção, documentário e animação, concorrem nas mostras oficiais do festival. O Festival do Novo Cinema Latino-Americano de Havana é um dos mais importantes eventos de cinema da região. No ano passado, o filme argentino "Iluminados por el Fuego", de Tristán Bauer, ganhou o prêmio Coral na categoria ficção e os prêmios de melhor trilha sonora e melhor música.