Brasil será país convidado do Festival de Guadalajara O Brasil será o país convidado da 22.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, que será realizada entre 22 e 30 de março de 2007, anunciaram hoje os organizadores. "Várias figuras do cinema brasileiro, entre atores, diretores e produtores, estarão presentes no festival", afirmou o comitê organizador em uma declaração. Os organizadores também informaram que, a partir da edição de 2007, o festival terá "uma nova sessão para a interação entre os profissionais da indústria cinematográfica ibero-americana", o "Guadalajara Filme Market and Producers Network". O Festival de Guadalajara, no oeste do México, é um dos mais importantes da América Latina.