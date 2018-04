Brasil leva dois filmes para o Festival de Veneza

O filme brasileiro "Insolação", de Daniela Thomas e Felipe Hirsch, e o documentário "Viajo porque preciso. Volto porque te amo", de Marcelo Gomes e Karïm Aïnouz, são os dois representantes brasileiros na programação oficial da 66ª Mostra de Veneza, que será realizada entre 2 e 12 de setembro. Nenhum dos dois concorre ao Leão de Ouro, máximo prêmio do festival. Segundo a revista 'Variety' o festival terá 71 premières e exibirá representantes de países que raramente aparecem na mostra, como Egito e Índia.

Em "Insolação", os cineastas mostram a solidão e as dificuldades que os indivíduos enfrentam em uma grande metrópole e, no caso, em "uma ainda mais abstrata que outras", como Brasília, disse o diretor do Festival, Marco Müller.

Müller atribuiu a escassez de filmes latino-americanos no festival aos tempos de produção desses países, já que "a maioria das estreias" acontece no primeiro semestre e, por isso, os cineastas preferem apresentar seus trabalhos no Festival de Cannes, na França.

Nesta edição da mostra, o cinema italiano será o de maior presença, com 22 produções, seguido pelo americano, que este ano contará com 17 títulos em cartaz.