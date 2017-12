Brasil garante presença no Festival de Berlim

Dieter Kosslick, o todo-poderoso dirigente da Berlinale, tem anunciado em conta-gotas os filmes que integram a seleção de 2014. O festival será inaugurado dia 6 de fevereiro com o novo longa de Wes Anderson, Hotel Budapeste. Ainda não se sabe se o Brasil vai participar da competição. Em anos recentes, o País venceu duas vezes o Urso de Ouro – com Central do Brasil, de Walter Salles. e Tropa de Elite, de José Padilha, em 1998 e 2008.

O que já se sabe é que o Brasil estará representado, sim – e por dois filmes –, em outra importante seção do próximo Festival de Berlim, o Panorama. Wieland Speck, o diretor artístico da mostra, já divulgou quase 20 filmes de sua seleção. São filmes dos EUA, de Taiwan, das Filipinas e de Hong Kong. Os brasileiros são os únicos representantes da América Latina, até agora. O Homem das Multidões, de Marcelo Gomes e Cao Guimarães, foi livremente adaptado do conto de Edgar Allan Poe. No recente Festival do Rio, onde integrou a Première Brasil, os diretores já anunciavam que iam tentar levar o filme a Berlim. Conseguiram.

O Homem das Multidões conta a história de um personagem que é o oposto disso – um solitário maquinista do metrô de Belo Horizonte, interpretado por Paulo André. Narrado com minimalismo, o filme adota um intrigante conceito visual – isolam os personagens dentro de planos largos, usando linhas e objetos que definem quadros dentro do quadro. É muito interessante, e fecha com as pesquisas de linguagens de ambos os diretores.

Daniel Ribeiro dirige o outro longa brasileiro do Panorama 2014. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é capaz de confundir o espectador que já viu o curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, de 2010. O título próximo não é mera coincidência. O projeto já existia como longa, mas até para conseguir levantar os recursos, o diretor de São Paulo fez o curta, meio que a título de experimentação. Foi um sucesso. Eu não Quero Voltar Sozinho, que conta a história de um garoto cego – interpretado por Guilherme Lobo –, teve quase 3 milhões de acessos no YouTube e o número continua crescendo.

Vai aumentar ainda mais agora que a versão esticada vai para um dos mais importantes festivais de cinema do mundo. Daniel Ribeiro já esteve em Berlim, no Talent Campus. Ele explica o título – “O personagem reafirma seu desejo de independência. No outro filme era muito protegido. Desta vez, quer voltar sozinho para casa.” Sobre filmar a cegueira, ele diz – “Não existem regras, mas Guilherme (o ator) se impôs de cara com um olhar vazio muito interessante que ele construiu.”