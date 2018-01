Brasil fica fora da 80.ª edição do Oscar

Hollywood anunciou nesta terça os candidatos ao principal prêmio do cinema mundial. A característica desta 80.ª edição do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é a surpreendente inexistência de favoritos ao prêmio de melhor filme do ano. Os indicados foram divulgados pela atriz Kathy Bates e pelo presidente da Academia Sid Ganis. A expectativa brasileira era pela disputa de O Ano Em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger. Mas os cinco candidatos ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro foram as produções do Casaquistão (Mongol), Polônia (Katyn), Rússia (12), Israel (Beaufort) e Áustria (The Counterfeiters). Veja também: Especial: Os indicados ao Oscar 2008 Ubiratan Brasil: As indicações para o Oscar foram justas? Roteiristas em greve fazem reunião com estúdios de Hollywood Lindsay Lohan e Eddie Murphy lideram o Framboesa de Ouro ''O Ano' tem um apelo universal', diz diretor Cao Hambúrguer Brasil é um dos 9 finalistas ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro Merten: 'Vamos morrer só esperando, que nem Godot' Cate Blanchett recebe duas indicações ao Oscar Espanhóis Javier Bardem e Alberto Iglesias disputam Oscar Após lista de indicados ao Oscar, começa a corrida aos cinemas Trailer de 'O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias' Trailer de 'Desejo e Reparação' Trailer de 'O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford' Trailer da animação Ratatouille Trailer de O Caçador de Pipas Trailer de Piratas do Caribe - No Fim do Mundo Trailer de 'Encantada' Trailer de 'Across the Universe' Trailer de 'Piaf - Um Hino ao Amor' Vale lembrar que a sempre fabulosa cerimônia do Oscar também está cercada de mistérios, após o cancelamento da festa de entrega do Globo de Ouro, por conta da greve dos roteiristas que começou em novembro passado e ainda não terminou. A festa do Oscar está marcada para o dia 24 de fevereiro, no Kodak Theater de Los Angeles, transmitido ao vivo pela televisão. Os filmes que receberam maior número de indicações foram Onde Os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen e Sangue Negro, Paul Thomas Anderson. Ambos tiveram oito indicações cada. Com sete indicações figuram o drama Desejo e Reparação, o filme que venceu o Globo de Ouro, e o thriller Conduta de Risco. Os quatro longas que receberam maior número de indicações disputam o troféu de melhor filme, ao lado da comédia Juno. Os candidatos na categoria de Melhor Filme são: Juno de Jason Reitman, Conduta de Risco de Tony Gilroy, Desejo e Reparação de Joe Wright , Onde os Fracos Não Têm Vez dos irmãos Coen, e Sangue Negro de Paul Thomas Anderson. Confira a lista das principais categorias Melhor Filme Desejo e Reparação Onde os Fracos Não Têm Vez Sangue Negro Juno Conduta de Risco Melhor Diretor Ethan e Joel Cohen, Onde os Fracos Não Têm Vez Julian Schnabel, O Escafandro e a Borboleta Paul Thomas Anderson, Sangue Negro Jason Reitman, Juno Tony Gilroy, Conduta de Risco Melhor Ator George Clooney, por Conduta de Risco Daniel Day-Lewis, por Sangue Negro Johnny Depp, por Sweeney Todd o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet Tommy Lee Jones, por No Vale das Sombras Viggo Mortensen, por Senhores do Crime Melhor Ator coadjuvante Casey Affleck, por O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford Javier Bardem, por Onde os Fracos Não Têm Vez Philip Seymour Hoffman, por Jogos do Poder Hal Holbrook, por Na Natureza Selvagem Tom Wilkinson, por Conduta de Risco Melhor Atriz Cate Blanchett, por Elizabeth: A Idade de Ouro Julie Christie, por Longe Dela Marion Cotillard, por Piaf - Um Hino ao Amor Laura Linney, por Família Savages Ellen Page, Juno Melhor Atriz Coadjuvante Cate Blanchett, por Não Estou Lá Ruby Dee, por American Gângster Saoirse Ronan, por Desejo e Reparação Amy Ryan, por Medo da Verdade Tilda Swinton, por Conduta de Risco Melhor Filme Estrangeiro Beaufort (de Joseph Cedar, Israel) The Counterfeiters, de Stefan Ruzowitzky, Áustria Katyn (de Andrzej Wajda, Polônia) Mongol (de Sergei Bodrov, Cazaquistão) 12 (de Nikita Mikhalkov, Rússia) Melhor Roteiro Adaptado Desejo e Reparação, de Christopher Hampton Não Estou Lá, de Sarah Polley O Escafandro e a Borboleta, de Ronald Harwood Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Joel Coen & Ethan Coen Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson Melhor Roteiro Original Juno, de Diablo Cody Lars and the Real Girl, de Nancy Oliver Conduta de Risco, de Tony Gilroy Ratatouille, roteiro de Brad Bird, história de Jan Pinkava, Jim Capobianco e Brad Bird Família Savages, de Tamara Jenkins Melhor Longa de Animação Persépolis Ratatouille Tá Dando Onda (Surf´s Up) Melhor Direção de arte O Gângster Desejo e Reparação A Bússola de Ouro Sweeney Todd o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet Sangue Negro Melhor Figurino Across the Universe Desejo e Reparação Elizabeth: A Era de Ouro Piaf - Um Hino ao Amor Sweeney Todd o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet Melhor Fotografia O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford Desejo e Reparação O Escafandro e a Borboleta Onde os Fracos Não Têm Vez Sangue Negro Melhor Efeito Visual A Bússola de Ouro Piratas do Caribe - No Fim do Mundo Transformers Melhor Edição Ultimato Bourne O Escafandro e a Borboleta Onde os Fracos Não Têm Vez Sangue Negro Na Natureza Selvagem Melhor Trilha Sonora Dario Marianelli (Desejo e Reparação) Alberto Iglesias (O Caçador de Pipas) James Newton Howard (Conduta de Risco) Michael Giacchino (Ratatouille) Marco Beltrami (Os Indomáveis) Melhor Canção Falling Slowly (Once) Happy Working (Encantada) Raise it Up (O Som do Coração) So Close (Encantada) That’s How You Know (Encantada) Melhor Maquiagem Norbit Piaf - Um Hino ao Amor Piratas do Caribe - No Fim do Mundo Melhor Edição de Som Onde os Fracos Não Têm Vez Ratatouille Sangue Negro Transformers O Ultimato Bourne Mixagem de Som O Ultimato Bourne Onde os Fracos Não Têm Vez Ratatouille Os Indomáveis Transformers Melhor Documentário em Longa-metragem No End in Sight Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience Taxi to the Dark Side War/Dance Sicko - SOS Saúde Melhor Documentário em Curta-metragem Freeheld La Corona Salim Baba Sari’s Mother Melhor Animação em Curta-metragem I Met the Walrus Madame Tutli-Putli Même Les Pigeons Vont au Paradis My Love Peter & The Wolf Melhor Curta-Metragem At Night Il Supplente Le Mozart des Pickpockets Tanghi Argentini The Tonto Woman