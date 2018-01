Brasil está fora da lista de candidatos ao Oscar

A Academia de Artes de Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os filmes que ficaram entre os nove finalistas para levar uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, nesta quarta, 20. O Brasil está fora.

O filme brasileiro Salve Geral, de Sérgio Rezende, sobre os ataques realizados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo em 2006, não entrou na disputa.

Confira a lista dos nove indicados, entre 65 candidatos da categoria:

Argentina, El Secreto de Sus Ojos de Juan Jose Campanella,

Austrália, Samson & Delilah de Warwick Thornton

Bulgária, The World Is Big and Salvation Lurks around the Corner de Stephan Komandarev

França, Un Prophète de Jacques Audiard

Alemanha, A Fita Branca (The White Ribbon) de Michael Haneke

Israel, Ajami de Scandar Copti e Yaron Shani

Cazaquistão, Kelin de Ermek Tursunov

Holanda, Winter in Wartime de Martin Koolhoven

Peru, La Teta Asustada (The Milk of Sorrow) de Claudia Llosa

A lista será reduzida a cinco candidatos, que serão escolhidos por dois comitês especiais da Academia, localizados em Los Angeles e Nova York. No final deste mês os comitês deverão votar e a divulgação do resultado será feita em 2 de fevereiro, em Beverly Hills.

A entrega da 82.ª edição do Oscar acontecerá em 7 de março, no Teatro Kodak de Hollywood.