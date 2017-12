Brasil está de volta a Cannes com filme de Kleber Mendonça

O Brasil retorna após vários anos de ausência à mostra oficial do Festival de Cannes com Aquarius, do diretor Kleber Mendonça Filho, que está entre os 20 filmes que disputarão a Palma de Ouro.

O filme, protagonizado por Sonia Braga, marca o retorno do Brasil à mostra competitiva de Cannes após vários anos de ausência. Aquarius conta a história de uma viúva que vive cercada de discos e livros e que tem o poder de viajar no tempo.

Kleber Mendonça Filho é o diretor de O Som ao Redor, filme de 2012 que recebeu muitos prêmios em diversos festivais ao redor do mundo.

O anúncio dos filmes da mostra competitiva de Cannes foi feito pelo diretor artístico do festival, Thierry Frémaux.

Vários cineastas consagrados estão na disputa pela Palma de Ouro, como o espanhol Pedro Almodóvar, os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, o americano Sean Penn, o canadense Xavier Dolan, o americano Jim Jarmusch e o britânico Ken Loach.

Fora de competição, o festival, que será celebrado de 11 a 22 de maio, exibirá The BFG, de Steven Spielberg, e Money Monster, de Jodie Foster, anunciou a organização.