Brasil é vice na produção pornô, segundo o TopTenReviews O Brasil ficou com a segunda posição, atrás dos Estados Unidos, no ranking dos países que mais produziram vídeos pornográficos em 2006, divulgado pelo site de tecnologia e entretenimento TopTenReviews. De acordo com o site, a pornografia movimentou US$ 97 bilhões em 2006, e só o Brasil um total de US$ 10 bilhões. A China movimentou a maior quantia, US$ 27, 40 bilhões. As principais empresas brasileiras responsáveis pela produção são Brazil Frenesi Films, Pau Brazil e MarcoStudio. Os outros países presentes no ranking são, em ordem crescente, Holanda, Espanha, Japão, Rússia, Alemanha, Reino Unido, Canadá e Austrália.