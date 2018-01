Brasil é selecionado para Festival de Locarno

Conhecido pela veia independente, o Festival de Locarno selecionou três filmes brasileiros: As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra. No longa de terror, conta-se a história de uma criança com poderes especiais.

O próximo escolhido foi Era Uma Vez Brasília, de Adirley Queirós e Severina, uma coprodução com o Uruguai dirigida por Felipe Hirsch.

Os filmes, ainda sem data de esteria nos cinemas brasileiros, serão exibidos na mostra entre os dias 2 e 12 de agosto.