Brasil concorrerá com 3 filmes na mostra 'Horizontes' do Festival de Veneza

RIO DE JANEIRO - O Brasil tem três filmes representando o país na mostra Horizontes da 72ª edição do Festival de Veneza, que começa no dia 2 de setembro na cidade italiana.

Marcando a estreia da diretora carioca Anita Rocha da Silveira em um longa-metragem, Mate-me Por Favor conta uma história que mescla mistério, drama e humor e que tem como pano de fundo uma série de assassinatos que despertam a imaginação de um grupo de jovens. O elenco é composto por Bernardo Marinho, Valentina Herszage, Dora Freind, Julia Roliz e Mariana Oliveira.

Já o filme Boi Neon representa a segunda produção do cineasta pernambucano Gabriel Mascaro. Juliano Cazarré é o protagonista do longa, que também conta com Vinicíus de Oliveira, Maeve Jinkings, Aline Santana e Carlos Pessoa. A trama acontece no Nordeste do Brasil e narra o drama particular de um vaqueiro e sua família.

O Brasil também será representado no festival pelo filme Tarântula, curta-metragem do baiano Aly Muritiba e da paranaense Marja Calafange. Em 20 minutos, a produção conta a história de uma família religiosa que mora em um casarão e se vê ameaçada com a chegada de um novo morador à casa. Ana Clara Fischer, Giuly Biancato, Luma Domingues Zanetti, Malu Zanetti Domingues compõem o elenco do curta.

Horizontes é a competição internacional destinada às novas tendências estéticas e expressivas do cinema mundial. Ao todo, 33 curtas e longas-metragens disputam essa mostra competitiva, a segunda mais relevante do festival. Entre os concorrentes há produções de Israel, Irã, Estados Unidos, China e Índia, entre outras.