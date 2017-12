Brandon Routh, o novo Superman, vai se casar Brandon Routh, o mais novo intérprete do Superman, vai se casar com a atriz Courtney Ford, segundo declaração de sua porta-voz, Kacey Spies, à revista "People". "Eles estão muito felizes", disse Kacey. Os dois, que namoram há três anos e poderão ser vistos juntos nas telonas em breve em "Denial", filme de Joel Kelly, planejam se casar em cerca de um ano. Routh, de 26 anos, fez o pedido de casamento à Courtney, de 28 anos, neste mês, em Los Angeles, presenteando-a com um anel da joalheria Neil Lane. O ator contou à "People", em janeiro deste ano, que eles não se conheceram no meio cinematográfico. "Eu era garçom no restaurante onde o irmão dela estava comemorando, em um jantar, seu casamento", contou Routh. "Ele conheceu minha família toda no mesmo dia em que começamos a sair", acrescentou Courtney. Os dois, que revelaram à "People" que adoram ver DVDs juntos, ficaram longe um do outro por cinco meses enquanto Routh filmava na Austrália "Superman - O Retorno". Para matar a saudade, Courtney explicou que eles trocavam telefonemas todo dia, à noite. Em entrevista à "People" em junho, Routh disse que Courtney é sua criptonita (pedra radioativa originária do planeta Cripton, o ponto fraco do Superman). "Ela me deixa de joelhos", respondeu um romântico Routh. "Superman - O Retorno", dirigido por Bryan Singer, estreou no Brasil em 14 de julho. O filme, com Routh e Kate Bosworth como Clark Kent/Superman e Lois Lane, respectivamente, tem ainda no elenco Kevin Spacey, James Marsden, Frank Langella, Eva Marie Saint, Parker Posey, Sam Huntington e Kal Penn.