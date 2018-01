Bradley Cooper vai produzir campanha de TV para pesquisas sobre o câncer

LOS ANGELES - O ator norte-americano Bradley Cooper vai ser o produtor executivo de uma campanha de TV voltada para a arrecadação de fundos para o tratamento do câncer e pesquisas sobre a doença. Cooper, de 41 anos, afirmou nesta quinta-feira, 16, estar orgulhoso de participar do programa Stand Up To Cancer, que já arrecadou mais de US$ 370 milhões. O comercial vai ao ar a partir de 9 de setembro em 45 canais abertos e a cabo nos EUA e Canadá e contará com a participação de celebridades.

O Stand Up To Cancer é um evento bienal lançado em 2008. Desde sua criação, estrelas do cinema, como o ator Tom Hanks, já contribuíram com o programa. Bradley Cooper, que foi indicado para o Oscar pelo filme Sniper Americano, perdeu o pai em 2011, vítima de um câncer de pulmão.