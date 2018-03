Brad Pitt visita Centro Cultural Oscar Niemeyer, na Espanha

O ator americano Brad Pitt visitou nesta segunda, 31, junto com vários membros de uma equipe de arquitetos, a localidade espanhola de Avilés, no norte da Espanha, para ver as possibilidades de participar do projeto arquitetônico da Ilha da Inovação, onde fica o Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

Pitt, que visitouas obras do futuro Centro Niemeyer, disse estar "entusiasmado" com este inovador projeto e mostrou um especial interesse por "tudo o que tem a ver com a sustentabilidade".

Assim disse a prefeita da cidade, Pilar Varela, após ver com o ator e vários arquitetos de sua equipe as obras que estão sendo realizadas como parte do projeto Ilha da Inovação.

Pitt também esteve acompanhado pelo diretor da Fundação Oscar Niemeyer, Natalio Grosso, e a conselheira da Cultura, Mercedes Álvarez.

"Ele está interessado em apoiar o projeto, tanto na parte cultural quanto na arquitetônica", afirmou a conselheira, e afirmou que falaram de "possíveis vinculações", mas especificou que estas questões "serão determinadas ao longo do tempo".

Varela explicou que "uma parte fundamental" de um dos projetos que o estúdio arquitetônico do ator tem em Nova Orleans é "a sustentabilidade", e indicou que isso é o que se procura com a Ilha da Inovação, que estará operacional, na maior parte, em julho de 2010.