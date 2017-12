Brad Pitt será general no Afeganistão em novo filme satírico

Brad Pitt é o novo alvo da Netflix, serviço de vídeos sob demanda. A companhia anunciou nesta segunda-feira, 8, que acertou a contratação do ator para interpretar o protagonista no filme War Machine, cujo lançamento está previsto para 2016, na plataforma de streaming e em cinemas selecionados.

Pitt será general Stanley McChrystal, uma figura icônica do exército norte-americano no Afeganistão, conhecido por ser implacável e um tanto controverso. O filme será baseado no livro The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan, uma biografia publicada por Michael Hastings.

"Estamos muito emocionados em ser parte deste compromisso inspirador do Netflix para produzir conteúdo de vanguarda e exibi-lo a uma audiência mundial", declarou Pitt. O filme foi descrito como uma provocadora comédia satírica.

Hastings foi o autor de uma reportagem publicada pela revista norte-americana Rolling Stone, no período no qual McChrystal era comandante da Força Internacional de Assistência para Segurança da OTAN. O artigo retratava o desprezo do militar com funcionários civis, entre outras peculiaridades, e culminou com o afastamento de McChrystal

Hastings, por sua vez,morreu em 2013, aos 33 anos de idade, em um acidente de automobilístico de circustâncias desconhecidas.

O filme será dirigido e roteirizado por David Michôd, mesmas funções exercidas por ele em The Rover: A Caçada.