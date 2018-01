Brad Pitt quer que filhos sejam jogadores de futebol O ator americano Brad Pitt, pai de três filhos com a atriz Angelina Jolie afirmou que quer ter mais herdeiros e deseja que um dia eles sejam jogadores de futebol. "Não estou brincando... tenho três filhos e no próximo ano serão seis. Nove. Queremos fazer com eles um time de futebol para competir na próxima Copa", afirmou o ator, em entrevista ao jornal britânico "Daily Mirror". Pitt e Angelina se apaixonaram durante as filmagens de "Sr. & Sra. Smith" (2005), o que fez com que o ator terminasse o casamento com a também atriz Jennifer Aniston. O casal tem dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara e uma filha biológica, Shiloh Nouvel. A caçula nasceu em maio, na Namíbia. Pitt contou que já matriculou Maddox na Academia de Futebol que David Beckham abriu em Los Angeles. Se o Real Madrid não renovar seu contrato com o jogador inglês, ele gostaria que Beckham desse aulas particulares a Maddox. "A Copa deste ano foi magnífica. O futebol é um grande unificador. É um esporte maravilhoso, um autêntico esporte mundial", afirmou o ator, entusiasmado, durante entrevista em um hotel de Beverly Hills, em Los Angeles. Pitt assegurou que mudou muito nos últimos anos, e para melhor: "Em minha juventude, era alguém sem rumo, sempre provando algo novo. Mas agora sinto orgulho em saber o que é importante para mim, quais são meus valores". A paternidade não complicou sua vida, muito pelo contrário. "Você se torna mais eficiente porque tem que fazer tudo mais rápido".