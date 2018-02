Brad Pitt quer construir 150 casas em Nova Orleans

O ator Brad Pitt afirmou que deseja construir 150 casas ecológicas para famílias que ficaram desabrigadas pela passagem do furacão Katrina na cidade de Nova Orleans. As residências terão custo em média de US$ 150 mil, e as primeiras devem ficar prontas em maio de 2008. O projeto de Pitt, chamado Make It Right (Faça Certo), pretende recuperar um dos bairros mais atingidos pela tempestade devastadora de 2005, o Lower Ninth Ward. "Cento e cinqüenta casas é o nosso objetivo", disse Pitt, próximo ao local onde uma barreira industrial rompeu durante o Katrina e inundou completamente o bairro. Pitt tem com Angelina Jolie uma casa no bairro histórico de French Quarter. Ele disse que as novas casas seriam construídas com material "verde" e em locais elevados para resistir a novas inundações. O ator é crítico declarado da falta de esforços do governo em reconstruir Nova Orleans e tem trabalhado com o grupo ambientalista Global Green USA em um projeto separado para a cidade. Pitt prometeu levantar até US$ 5 milhões em doações para o projeto Make It Right, que ele anunciou numa conferência em Nova York em setembro. Uma equipe internacional de 13 empresas de arquitetura enviou projetos para as casas.