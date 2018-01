Brad Pitt protagoniza filme baseado em Scott Fitzgerald O ator norte-americano Brad Pitt protagonizará um novo filme em Hollywood, The Curious Case of Benjamin Button, baseado no conto do escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald. A história trata de um homem que ao cumprir 50 anos rejuvenesce. De acordo com a revista britânica Variety, o filme reunirá Brad Pitt com a atriz Cate Blanchett, com quem já havia trabalhado em Babel. O projeto será dirigido por David Fincher, mesmo diretor de Clube da Luta. A nova produção deverá começar no último trimestre deste ano, nos Estados Unidos, depois que Brad Pitt termine de rodar o filme Ocean´s 13. A revista Variety também informou que o ator está interessado ainda em protagonizar o filme State of Play, uma remontagem norte-americana da série britânica.