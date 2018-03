Brad Pitt promove filme sobre nazismo na 'Vanity Fair'

As fotografias de Brad Pitt e dos demais protagonistas de Inglourious Basterds, o novo filme de Quentin Tarantino, surgem com todo o glamour das produções antigas e dos astros de Hollywood na edição de maio da revista americana Vanity Fair.

A publicação assegura que o filme, para o qual o diretor escolheu "uma maneira desafiadora de escrever", foi selecionado para ser exibido durante a próxima edição do Festival de Cinema de Cannes, na França.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme, que estreia em 21 de agosto e que se passa durante a França ocupada pelos nazistas, conta como um grupo de soldados judeu-americanos conhecidos como The Basterds (os bastardos) é designado para difundir o medo entre as fileiras do Terceiro Reich com assassinatos violentos.

O longa de Tarantino, diz a revista, "foi descrito como o momento em que Pulp Fiction: Tempo de Violência se encontra com Os Doze Condenados e com Três Homens em Conflito na França ocupada pelos nazistas".

Além de Brad Pitt, que interpreta o tenente Aldo Raine, caçador de nazistas, também participam do filme Diane Kruger, que encarna a atriz alemã Bridget von Hammersmack, e Mélanie Laurent, que faz a jovem Shosanna Dreyfus.