Brad Pitt produzirá filme sobre escândalo Weinstein

O ator Brad Pitt produzirá um filme sobre a investigação jornalística que revelou o escândalo sexual do produtor Harvey Weinstein, informou a imprensa americana nesta quinta-feira, 26.

++ New York Times e New Yorker dividem Pulitzer por revelar caso Weinstein

O filme contará a história das repórteres do New York Times, Jodi Kantor e Megan Twohey, que se engajaram na história apesar das intimidações às quais foram submetidas pelo então todo-poderoso magnata de Hollywood.

O jornal The New York Times confirmou nesta quinta-feira a informação que havia sido anunciada pelo site Deadline.

O filme será feito pela Plan B Entertainment, produtora de Pitt, e Annapurna Pictures, na mesma linha das produções sobre grandes investigações jornalísticas como as vencedoras do Oscar Spotlight e Todos os Homens do Presidente.