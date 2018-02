Brad Pitt planeja construção de casas em Nova Orleans

O ator americano Brad Pitt apresentou nesta segunda-feira, 3, em Nova Orleans, seu projeto para a construção de cerca de cem casas ecológicas na cidade, destruída há dois anos pelo furacão Katrina. A iniciativa, na qual Pitt investiu US$ 5 milhões (R$ 10 milhões), prevê que os imóveis fiquem prontos nos meses de julho e agosto de 2008, ao custo de US$ 150 mil a unidade. Nesta segunda, Pitt percorreu a área do bairro Lower Ninth Ward na qual as casas vão ser construídas. No local, era possível ver uma série de cubículos forrados com uma espécie de lona rosa, "para que possam ser vistos pelo Google Earth", disse o ator. O astro de Hollywood, de 43 anos, aproveitou a oportunidade para pedir que fundações, grupos eclesiásticos e pessoas físicas dos EUA "façam suas doações e ajudem as famílias de Nova Orleans a recuperar uma casa". "Espero que daqui possamos chegar a todas as regiões da cidade em que faltem casas. Podemos fazer isso", disse Pitt, que explicou que os americanos também podem ajudar a construir imóveis "adotando partes das mesmas, como um vaso sanitário ou um painel solar". O ator declarou ainda que as casas serão construídas acima do nível do solo, para evitar os efeitos de futuras inundações.