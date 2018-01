Brad Pitt participa de evento ecológico em Nova Orleans O ator americano Brad Pitt viajou esta semana para Nova Orleans para promover a construção de casas "verdes", ou ecológicas, na cidade quase um ano depois da devastação do furacão "Katrina". Pitt percorreu os bairros mais afetados pelo desastre natural e reconheceu que a impressão que se tem continua sendo de "susto" pelo rastro deixado pelo furacão. Os meios de comunicação locais publicam neste domingo as declarações feitas na sexta-feira pelo ator em entrevista coletiva na qual explicou que as casas que promove não são novas versões das que existiam antes da catástrofe porque, entre outras razões, "é impossível reproduzir o passado". Trata-se de um concurso de projetos que só podem incluir materiais ecológicos para a reconstrução dos bairros arrasados pelo furacão. O ator, que fará parte do júri encarregado de escolher a proposta vencedora, trabalha nesta iniciativa em colaboração com a Global Green EUA, uma organização americana pró-meio ambiente, a qual já integra há algum tempo.