Brad Pitt fala sobre possíveis nomes para o filho O famoso casal de atores de Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie, já tem opções para o nome do bebê, segundo informou o jornal britânico Daily Express. Os nomes escolhidos são James, caso seja uma menino, e Jess, se for menina. Brad declarou a amigos que selecionou os nomes porque acredita que Angelina tenha concebido a criança enquanto ele filmava The Assassination Of Jesse James, de Andrew Dominik. Uma fonte disse: "Brad acha que seria apropriado, e adora esses nomes". Angelina, que já tem dois filhos adotivos, o cambojano Maddox e a etíope Zahara, vai ter o bebê por volta de junho. A atriz sempre deixou clara a preferência por Londres para criar os filhos, mas parece ter mudado de idéia. O bebê que está esperando - dizem por aí que é um menino - será criado em solo norte-americano, provavelmente em Malibu. O casal pretende se casar em breve.