Brad Pitt estrela filme do diretor de <i>O Último Rei da Escócia</i> Kevin Macdonald, que dirigiu Forest Whitaker em O Último Rei da Escócia (filme que valeu um Oscar ao ator), fechou contrato para dirigir State of Play, um thriller político que vai ser estrelado por Brad Pitt, conforme divulgou a revista Hollywood Reporter. Baseado numa minissérie de 2003 da BBC, o projeto da Universal Pictures gira em torno de um político eleito e seu ex-administrador de campanha (Pitt), que hoje é jornalista de um importante jornal nacional. Quando dois assassinatos aparentemente não relacionados acabam sendo interligados por um telefonema, os dois amigos se vêem em lados opostos da investigação. A ação será transferida para Washington, e a previsão é que as filmagens comecem no final deste ano. Kevin MacDonald recebeu um Oscar pela direção do documentário One Day in September, sobre as Olimpíadas de Munique.