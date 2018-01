'Brad Pitt está perguntando quem sou eu', brinca ator indicado ao Oscar

MÉXICO - Uma das maiores surpresas entre os indicados ao Oscar deste ano, o ator mexicano Demián Bichir brincou com o mistério em torno de seu nome ao dizer que provavelmente alguns de seus rivais, como Brad Pitt e George Clooney, nem devem conhecê-lo. "Tenho certeza que Brad Pitt está no terraço de seu sítio na Itália perguntando a Angelina Jolie quem sou eu e que George Clooney fez a mesma pergunta a sua namorada italiana", brincou o ator em entrevista coletiva na capital mexicana.

Nesta quarta-feira foi divulgada a lista de candidatos ao Oscar, e o mexicano, de 48 anos, concorrerá ao prêmio de melhor ator graças ao papel de um imigrante ilegal no filme A Better Life.

Além de Pitt (O Homem que Mudou o Jogo) e Clooney (Os Descendentes), Bichir concorrerá pela estatueta com Gary Oldman (O Espião que Sabia Demais) e Jean Dujardin (O Artista).

Como não se considera o favorito, Bichir assegurou que irá à entrega do Oscar, em Los Angeles no dia 26 de fevereiro, basicamente para se divertir. "Já é uma enorme honra pertencer a essa lista de cinco nomes. Esta indicação me coloca em uma posição na qual mais gente saberá do meu trabalho, e terei acesso a mais projetos, ao lado de pessoas com as quais sempre quis trabalhar", avaliou o ator. Apesar da pouca confiança, Bichir lembrou o caso da atriz Hilary Swank, que contra todas as previsões levou a estatueta em 1999 pelo filme Meninos Não Choram.