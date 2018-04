Brad Pitt e Tarantino animam Festival de San Sebastián

Tarantino e Pitt levam "Bastardos Inglórios" ao festival e serão o centro das atenções esta noite quando percorrerem os cerca de 110 metros de tapete vermelho.

Sua visão particular da Segunda Guerra Mundial provavelmente eclipsará a apresentação do filme "Chloe", do diretor canadense Atom Egoyan, uma história de infidelidades e redescobertas sexuais interpretada por Julianne Moore e Liam Neeson que inaugura a sessão oficial.

"Chloe" competirá com outros 14 filmes, cinco deles com participação francesa e outros quatro com produção parcial ou totalmente espanhola.

Entre eles se destacam "Los condenados", de Isaki Lacuesta, e o hispanoargentino "El secreto de sus ojos", de Juan José Campanella.

Também estarão na sessão oficial, mas sem concorrer ao prêmio máximo, "El baile de la victoria", de Fernando Trueba, e o norte-americano "Mother and child", de Rodrigo García, filho de Gabriel García Márquez, que encerrará o festival no dia 26 de setembro.

Além de contar com a presença de várias películas francesas na competição e de ter como presidente do júri o diretor Laurent Cantet, o festival reforçará seu sotaque francês com a retrospectiva "A Contraonda: O Novíssimo cinema francês", com a projeção de dezenas de longas e curta metragens.

O festival servirá também para conhecer as novas películas de diretores como Ang Lee, Terry Gilliam, Michael Winterbottom e Jim Jarmush. Embora não esteja prevista a presença de Woody Allen, será possível ver sua nova comédia, "Whatever works".

Entre os convidados de gala estarão a atriz Maribel Verdú, que receberá no sábado o Prêmio Nacional de Cinematografia, e o britânico Ian McKellen, que receberá o Prêmio Donostia na próxima quarta-feira.

Como novidades desta edição no quesito tecnologia, aumentarão as projeções digitais e as sessões especiais em 3D, e o festival poderá ser acompanhado integralmente pela Internet e por celular.

(Reportagem de Blanca Rodríguez)