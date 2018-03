Brad Pitt e Jolie doam U$ 7 milhões para causas beneficentes

O célebre casal de Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt doaram a organizações beneficentes a quantia de US$ 7 milhões em 2008, para financiar projetos sobre direitos humanos e a reconstrução de Nova Orleans, informou nesta quarta-feira, 25, a revista People. A doação foi feita por meio da Fundação Jolie-Pitt, entidade filantrópica criada por eles e que no ano passado arrecadou US$ 13 milhões.

No total, Pitt, de 45 anos, e Angelina, de 34 anos, doaram US$ 6,8 milhões a organozações não-governamentais como Global Health, Human Rights Watch, Armed Services YMCA, e também Make It Right Foundation, esta última criada pelo ator para a reconstrução de Nova Orleans. O casal doou US$ 1 milhão a vários projetos no Camboja, país de origem de seu filho Maddox.