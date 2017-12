Brad Pitt e Angelina Jolie são ameaçados por terroristas O casal de Hollywood formado por Brad Pitt e Angelina Jolie recebeu ameaças de morte, supostamente de membros do grupo Al-Qaeda, devido à natureza política do último filme dos atores, informou hoje um jornal britânico. Pitt e Jolie estão na Índia gravando o filme A Mighty Heart, baseado na vida de Daniel Pearl, o repórter do jornal The Wall Street Journal assassinado em 2002 por membros da Al-Qaeda no Paquistão. O jornal Financial Times noticiou hoje que agentes de segurança britânicos viajaram esta semana à cidade de Pune, na Índia, alertados por autoridades paquistanesas, que informam que o casal é o possível alvo de um atentado terrorista por causa da natureza política do novo filme. Após consultar órgãos de inteligência e espionagem, autoridades indianas organizaram uma equipe de segurança pessoal para o casal durante sua estada em Pune.