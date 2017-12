Brad Pitt diz que não filmará mais cenas sem roupa

O ator Brad Pitt anunciou esta semana que não filmará mais cenas sem roupa, segundo informações do jornal El País. Em entrevista à rede britânica BBC, o ator declarou que "não quer se sentir envergonhado quando meus filhos já tiverem idade suficiente para assistir meus filmes". Pitt, de 43 anos, na estréia do filme O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford, afirmou que "acredito que eu tenha rejeitado poucos projetos. Não sei quantos filmes ainda farei, então quero fazer aqueles que verdadeiramente me interessam. Não quero ofender a ninguém mas acredito que essas coisas são para atores mais jovens". Na entrevista, o ator anunciou também que não filmará mais nenhum filme da série iniciada com 11 Homens e um Segredo. "Acho que temos que deixar para trás essas coisas de meninos". Contudo, Pitt afirma que quer voltar a trabalhar com seus colegas de elenco da saga Ocean's Eleven (George Clooney e Matt Damon): "Já nos encontraremos em algum projeto. Eu só acho que não faz sentido continuar com a série", declarou.