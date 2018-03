Brad Pitt critica 'Operação Valkiria', com Tom Cruise

O ator Brad Pitt considera "ridículo" o filme Operação Valkiria, dirigido por Bryan Singer e protagonizado por Tom Cruise, afirma em entrevista que será publicada esta semana pela revista Stern.

Em Operação Valkiria, Cruise dá vida ao coronel e aristocrata alemão Claus von Stauffenberg, oficial nazista que liderou uma conjuração contra Hitler e cometeu o atentado fracassado contra o Führer em 20 de julho de 1944.

Com 45 anos e considerado um dos homens mais sexies do mundo, Pitt é também protagonista do mais recente filme do cineasta Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios.

No filme, Pitt interpreta o tenente Aldo Raine, um agente que se encarrega de preparar e alistar um grupo de soldados judeus a fim de combater as forças nacional-socialistas, uma unidade especial conhecida pela brutalidade e denominada The Basterds.

O ator americano considera que, com este filme, Tarantino dá por liquidado o tema da 2.ª Guerra Mundial.Com Bastardos, tudo já está feito no gênero. Joga por terra todos os símbolos nazistas, o trabalho está já feito e, portanto, é o final da história, afirma.

No entanto, o filme, na opinião do protagonista, parece abrir novas vias quanto a maneiras de dirigir, um exemplo para qualquer diretor. É extremamente moderno e avançado. Em três idiomas, tem força. É o primeiro passo para o futuro de fazer cinema, diz.