Brad Pitt avalia refilmar comédia italiana de baixo orçamento

Riprendimi, uma comédia de baixo orçamento realizada pela jovem diretora italiana Anna Negri e apresentada no último festival cinema de Sundance, poderá ser refilmada em Hollywood por Brad Pitt. "A produtora de Brad Pitt pediu para ver o filme para avaliar a idéia de fazer um remake", disse Anna nesta segunda-feira, 7, em uma coletiva de imprensa ocorrida em Roma. O filme conta a história de Giovanni (Marco Foschi) e Lucia (Alba Rohrwacher), um casal de trinta e poucos anos, pais de uma criança pequena. Os dois, ele ator e ela montadora, aceitam serem filmados 24 horas por dia, em uma espécie de documentário, para contar a condição precária em que vivem as pessoas do mundo do espetáculo. No entanto, sob o olhar das câmeras de dois documentaristas, Stefano Fresi e Alessandro Averone, eles acabam por colocar em cena as diversas fases da dissolução de seu amor. "Até o momento já vendemos o filme (que custou 700 mil euros) em cinco, seis países, mas iremos mostrá-lo aos maiores durante o mercado do festival de Cannes", explicou Francesca Néri, produtora do filme.