Brad Pitt ameaça processar paparazzi por fotos da família

Os advogados do ator Brad Pitt ameaçaram nesta quinta-feira, 24, processar quem publicar fotos recentes de sua família que, segundo eles, foram tiradas por paparazzi na França. As fotos de Pitt e sua família na França foram tiradas "secretamente", com lentes poderosas, e vendidas para um comprador não-identificado, disseram os advogados do ator em Los Angeles, em uma carta publicada pelo site norte-americano The Smoking Gun, que publica documentos legais e ordens de prisão relacionadas a celebridades. Os advogados não disseram quais membros da família foram fotografados. Pitt e a atriz Angelina Jolie, mãe de seus filhos, venderam as primeiras fotos exclusivas de seus gêmeos recém-nascidos para uma publicação norte-americana pelo valor de US$ 11 milhões (R$ 17,3 milhões). O dinheiro será doado à caridade. A ameaça veio uma semana depois de Angelina Jolie ter deixado a maternidade em Nice, com os filhos Vivienne Marcheline e Knox Leon, nascidos no dia 12 de julho. A família alugou uma casa de campo em Provence. O advogado de Pitt, Yael Holtkamp, disse que as fotografias foram uma "violação maliciosa" do direito à privacidade do ator, tanto sob as leis francesas quanto da Califórnia. Holtkamp disse que uma agência que já havia vendido as fotos concordou em não vendê-las mais e as removeu de seu site. Vários sites de fofoca que tinham links para as fotos as removeram de suas páginas nesta quinta. O Smoking Gun, apesar de publicar a carta enviada pelos advogados de Brad Pitt, também foi ameaçado. Os advogados disseram que processariam o site caso este publicasse as fotos. O Smoking Gun disse que nunca comprou uma foto de paparazzi em seus 11 anos de existência. Angelina, de 33 anos, e Pitt, de 44 anos, têm três filhos adotados - Maddox, Zahara e Pax - e outra biológica - Shiloh -.