´Borat´ recusa convite da Academia para apresentar Oscar Jennifer López, Jack Black, Anne Hathaway e Tobey Maguire estão na longa lista de apresentadores que passarão pelo palco da 79.ª edição do Oscar, no próximo domingo, marcada pela ausência do humorista britânico Sacha Baron Cohen, mais conhecido pelo personagem que interpreta no falso documentário Borat. Baron Cohen, cujo filme disputa o Oscar na categoria de melhor roteiro adaptado, recusou o convite da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para ser apresentador, segundo a entidade. A lista conta com a presença de Penélope Cruz, George Clooney, Daniel Craig e Nicole Kidman, que ajudarão a mestra de cerimônias Ellen Degeneres. Está terminando o prazo para os membros da Academia escolherem seus favoritos. As 5.830 cédulas enviadas devem estar de volta na terça-feira, antes das 17 horas (23 horas de Brasília). Enquanto a empresa de consultoria Price Waterhouse Coopers se dedica à apuração, começam os ensaios para a entrega dos prêmios. A Academia confirmou também a presença no palco de candidatos como Will Smith, que tenta o Oscar de melhor ator, e seu filho Jaden Christopher Syre Smith, com quem contracena em À Procura da Felicidade. Também estréia como apresentadora a menina Abigail Breslin, candidata ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Pequena Miss Sunshine. Cate Blanchett, sua adversária com Notas Sobre Um Escândalo, e Kate Winslet, candidata a melhor atriz por Pecados Íntimos, serão suas colegas de palco. Outros apresentadores confirmados até o momento são Ben Affleck, Hugh Jackman, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Steve Carell, Rachel Weisz, Reese Witherspoon e Tom Hanks. A cerimônia de entrega da 79.ª edição do Oscar acontecerá no próximo domingo, no teatro Kodak, em Los Angeles.