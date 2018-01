Bonecos de cera de celebridades são leiloados nos EUA Bonecos de cera de estrelas de Hollywood foram vendidos em leilão no Wax Museum (Museu de Cera Cinelândia), em Buena Park, na Califórnia. Os bonecos de Bette Davis, George Burns, Marylin Monroe, Marlon Brando, Andy Griffith, Brad Pitt, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger e Michael Jackson estão entre os destaques. "Levar um destes bonecos é ter um pedaço de Hollywood em casa. As pessoas podem ser proprietárias de uma celebridade", disse Edward D. Testo, presidente da empresa de leilões Asset Reliance Inc. O Wax Museum estava fechado desde 31 de outubro do ano passado e, fora os bonecos, mais 500 objetos serão leiloados pela internet. Daniel Roebuck, colecionador de figuras de monstros, foi ao museu com um objetivo em mente. "Quero que o boneco de Frankenstein viva em minha casa". Daniel tem 43 anos, é ator e escritor e vive em Los Angeles. Já Chris Doohan, de 46 anos, foi ao leilão para comprar a figura de seu pai, James Doohan, que atuou em Jornada nas Estrelas e morreu no ano passado, aos 85 anos. A "luta" pelo boneco chegou a US$ 4.200. "Eu pressentia que ia pagar uma quantidade alta", disse Chris, e comentou que a peça não estava em excelentes condições. O boneco de Elizabeth Taylor em seu papel de Cleópatra foi vendido por US$ 25 mil e uma cena do filme O Mágico de Oz, com Judy Garland chegou a US$ 33 mil.