'Bond girl' e novo Homem-Aranha estão entre indicados aos Bafta

Arterton, de 24 anos, atuou em "007 - Quantum of Solace", de 2008, antes de fazer o papel principal na comédia "Tamara Drewe", de Stephen Frears, lançada no ano passado.

Arterton vai competir com Andrew Garfield, de 27, cujos créditos recentes incluem "A Rede Social," um dos filmes mais cotados na disputa pelos Oscar deste ano.

Garfield também foi escolhido para ser o próximo Homem-Aranha, tomando o lugar que foi de Tobey Maguire, que fez o papel-título em três filmes da franquia de enorme sucesso. O reinício da série está previsto para chegar aos cinemas em 2012.

Aaron Johnson, famoso principalmente por suas atuações em "O Garoto de Liverpool", uma cinebiografia de John Lennon, e "Kick Ass - Quebrando Tudo", é outro dos finalistas para o prêmio, que é decidido pelo voto popular e será anunciado em 13 de fevereiro na cerimônia principal de entrega dos Prêmios Orange da Academia Britânica de Cinema.

Os Bafta são os prêmios mais importantes do cinema no Reino Unido e são observados de perto também por fazerem parte da temporada internacional de premiações, que culmina no final de fevereiro com a entrega dos Oscar.

Os dois últimos indicados na categoria astros em ascensão são Tom Hardy e Emma Stone.

Alguns dos vencedores anteriores nessa categoria são James McAvoy (2006), Eva Green (2007), Shia LaBeouf (2008), Noel Clarke (2009) e Kristen Stewart (2010).

Os organizadores do Bafta também anunciaram os candidatos ao prêmio de melhor filme estrangeiro: "Biutiful", "Os Homens que Não Amavam as Mulheres", "Io Sono L'Amore," "Sobre Homens e Deuses" e "O Segredo dos Seus Olhos".

(Reportagem de Mike Collett-White)