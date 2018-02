'Bollywood' vai à Berlim com sua estrela Shah Rukh Khan

Khan aterrissou no domingo no aeroporto internacional de Tegel, informou hoje o jornal berlinense "Der Tagesspiegel", à frente de uma missão que conta com 50 membros de sua equipe. O ator foi recebido por um forte time de admiradores.

A rodagem de "Don 2", anunciada como a maior produção até agora e a mais cara do ator indiano, está envolvida em mistério e quase não se sabe se é a sequência do filme anterior, com Khan interpretando um superagente que combate a máfia.

A decisão de gravar em Berlim encheu de satisfação as autoridades locais, que esperam transformar cada passo do ator em um espetáculo midiático.

A primeira ocasião para comprová-lo será o 45º aniversário da superestrela, no dia 2 de novembro, prevista para ser celebrada na capital alemã com uma grande festa à qual sua esposa e seus dois filhos deverão comparecer.

O intérprete já atraiu uma avalanche de fãs nas duas ocasiões em que foi ao Festival de Berlim. Neste ano, ele se apresentou na sessão oficial, fora de concurso, com "My Name is Khan", filme que irrompe contra a islamofobia.