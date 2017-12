Bollywood inaugura em 2008 seu primeiro parque temático Está sendo construído na Índia um parque temático de Bollywood seguindo a linha dos parques de estúdios de Hollywood, no qual os fãs poderão visitar os bastidores da maior indústria cinematográfica do mundo - levando em conta o número de seus espectadores. A empresa de mídia e entretenimento Percept Holdings está construindo o parque temático ao custo inicial de US$ 100 milhões (R$ 200 milhões). A construção é indicativa do gosto crescente pelo merchandising, numa indústria que começou com empresas familiares e está chegando a ter empresas parecidas com as de Hollywood. "Bollywood é o lugar onde as massas indianas buscam entretenimento", disse Shailendrah Singh, executivo da Percept Holdings, que está construindo o parque em Mumbai, a capital indiana do cinema e do entretenimento. "Bollywood é responsável por mais de 40% da receita total de todo o setor cinematográfico indiano, mas não existem formato ou meios para concretizar essa experiência." O parque O parque temático, que deve ser aberto em 2008, terá cafés de Bollywood, um hall da fama, museus, brinquedos de Bollywood, sets de filmagem, visitas a filmagens e experiências com simuladores. Apesar de ser tão prolífera - Bollywood produz mais de 800 filmes por ano -, sua receita é metade do que o estúdio Walt Disney ganhou com receitas de bilheterias em 2006. Mas estúdios e analistas dizem que Bollywood quer seguir o exemplo de Hollywood com a "convergência de mídia", termo que está sendo usado para descrever a difusão de produtos por diversas mídias, como televisão, Internet, videogames e celulares, para aumentar sua receita. De acordo com estimativas da Pricewaterhouse Coopers, a receita da indústria cinematográfica indiana, avaliada em cerca de US$ 1,75 bilhão (R$ 3,5 bilhões) em 2006, está prevista para quase dobrar até 2010, chegando a US$ 3,4 bilhões (R$ 6,8 bilhões).