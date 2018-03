Bolívia de Morales era sonho de Che, diz Benicio del Toro

O ator porto-riquenho Benicio del Toro, protagonista do filme "Che", sobre o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, declarou neste domingo à Agência Efe que a Bolívia atual, presidida por um indígena como Evo Morales, era o sonho do líder revolucionário. Veja também: Trailer de 'Che' Benicio del Toro fala sobre 'Che' Del Toro, que interpreta o mítico líder revolucionário morto em 1967 na Bolívia, é um dos convidados especiais do 49° Festival Internacional de Cinema de Cartagena, que começou na sexta-feira neste balneário do Caribe colombiano. "Acho que a nova Bolívia de Evo é um dos sonhos de Che. Seria impossível imaginar naquela época que um boliviano indígena fosse eleito pelo povo e reconhecido como presidente", assinalou. O ator preferiu não comentar sobre as guerrilhas colombianas ou os Governos socialistas da América Latina, por considerar que não conhece bem o que está ocorrendo na região. Del Toro, de 41 anos, venceu em 2000 o Oscar como Melhor Ator coadjuvante pelo filme "Traffic", e por seu trabalho em "Che" ficou com o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes.