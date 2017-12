'Boi Neon' é escolhido representante do Brasil no Prêmio Goya

O filme Boi Neon, do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, foi escolhido entre 17 inscritos na Agência Nacional do Cinema (Ancine) para representar o Brasil no 31º Prêmio Goya da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

O longa disputa agora uma vaga entre os quatro finalistas para a categoria Melhor Filme Ibero-Americano, a serem anunciados até dezembro. A premiação, considerada o "Oscar espanhol", será em fevereiro de 2017.

A notícia sobre a representação do Brasil no Prêmio Goya sai um dia depois do polêmico anúncio do longa Pequeno Segredo, de David Schürmann, para representar o País no Oscar 2017. Cineastas criticaram ontem, segunda-feira, 12, a decisão e a não indicação de Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, para a premiação da Academia norte-americana.

Uma coprodução Brasil-Uruguai-Holanda, Boi Neon, lançado em 2015, já recebeu 20 prêmios, entre eles, o do Júri Orizonti, do Festival de Veneza, e o de melhor filme do Festival do Rio. Boi Neon entra esta semana no circuito de cinema espanhol. O longa com direção e roteiro de Mascaro, tem em seu elenco Juliano Cazarré e Maeve Jinkings.

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) compôs a comissão de seleção da obra brasileira para a premiação espanhola, formada por Marilha Naccari Santos, do Fórum de Festivais; Suyene Correia Santos, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema; Aleteia Patrícia de Almeida Selonk, do Programa Cinema do Brasil; Bruno Torres Moraes, da Academia Brasileira de Cinema. e Ana Julia Cury cabral, da Ancine. Entre os inscritos, estava Nise - O Coração da Loucura, de Roberto Berliner; Chatô, O Rei do Brasil, de Guilherme Fontes, e Califórnia, de Marina Person.