Boato sobre casamento de Pitt e Angelina Jolie agita Itália A tranqüila cidade italiana de Cernobbio, às margens do lago de Como, transformou-se em um vespeiro, onde um enxame de jornalistas pretende imortalizar o "sim" dos atores Brad Pitt e Angelina Jolie, após um insistente boato. O jornal La Stampa, de Turim, informou neste sábado que "televisões e fotógrafos esperam há dias" o casamento dos astros porque, embora "parecesse informação segura, (o rumor sobre o casamento) está se revelando a mentira do mês". Os veículos de comunicação dedicados à fofoca sobre os astros e estrelas anunciaram esta semana os rumores sobre o casamento iminente de Pitt e Angelina no lago de Como, onde o também ator George Clooney, amigo de ambos, possui uma casa que teria posto à disposição do casal. As declarações da prefeita de Cernobbio, Simona Saladini, que afirmou nesta sexta-feira que poderia organizar um casamento com apenas duas horas de antecipação reforçaram as suspeitas. A expectativa, no entanto, é reduzida pouco a pouco. As únicas novidades em várias horas foram os trabalhos de manutenção na propriedade de Clooney, com a remodelação do jardim e a instalação de uma cerca de ferro. Com certa dose de ironia, o jornal Corrieri della Sera, que possui a maior tiragem da Itália, publica neste sábado a manchete: "Casamento Pitt-Jolie em Cernobbio. Tudo preparado (exceto os noivos)". Mas a publicação admite que "tudo é possível", assim como o La Stampa, que aponta que "talvez hoje se celebre o casamento. Mas os atores não estão". Caso se confirmem os rumores, este seria o segundo enlace de Pitt, recentemente divorciado da atriz Jennifer Aniston, e o terceiro de Angelina, casada em 1995 com o ator Jonny Lee Miller e em 2000, com Billy Bob Thornton. Jolie está grávida pela primeira vez, embora tenha um casal de filhos adotivos que também foram adotados por Pitt.