BNDES libera R$ 12,9 milhões para 20 filmes nacionais

A direção do BNDES anunciou na noite desta sexta-feira a lista dos 20 projetos escolhidos pelo Edital de Seleção Pública de Projetos Cinematográficos 2007. Entre eles, estão cineastas consagrados, como Fernando Meirelles (que finaliza a versão cinematográfica de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago), Guel Arraes e Breno Silveira. Os contemplados receberão R$ 12,9 milhões para investirem na produção e finalização de filmes de longa-metragem nos gêneros ficção, animação e documentário. O edital recebeu 182 inscrições. Entre os selecionados, há 15 filmes de ficção, três filmes de animação e dois documentários. No edital deste ano, segundo informa o BNDES, foi equiparado o teto de apoio aos filmes de animação (antes de R$ 1 milhão) aos de ficção (cujo valor é de R$ 1,5 milhão). Outra categoria que teve o valor do apoio majorado foi a de finalização, nos gêneros ficção e animação. O aumento foi de 50% do valor previsto para a categoria de produção, passando de R$ 500 mil para R$ 750 mil. Houve alteração também no gênero documentário, que ganhou na versão 2007 a categoria finalização, com apoio máximo de R$ 250 mil. Confira a lista dos sfilme elecionados: A Floresta é Nossa Valor do apoio: R$ 700.000,00 Direção cinematográfica: Paulo Munhoz Elenco: Mário Shoemberger, Enéas Lour, Mauro Zanatta e Fabíul Projeto: As Aventuras do Aviâo Vermelho Valor do apoio: R$ 800.000,00 Direção cinematográfica: Frederico Pinto e José Maia Elenco: Lázaro Ramos e Regina Casé Projeto: As Doze Estrelas Valor do apoio: R$ 400.000,00 Direção cinematográfica: Luiz Alberto Pereira Elenco: Dirá Paes, Cacá Rosset, Mariana Ximenes, Débora Bloch, Fernanda Torres, Cláudia Raia. Projeto: Besouro Valor do apoio: R$ 700.000,00 Direção cinematográfica: João Daniel Tikhomiroff Elenco: Tony Ramos; Antonio Pompeo; Rodrigo dos Santos; Lazaro Ramos; Sheron Menezes; Noruna Costa; Fabio Lago e Neusa Borges Projeto: Capitães da Areia Valor do apoio: R$ 700.000,00 Direção cinematográfica: Cacília Amado Elenco: Adolescentes oriundos da oficina 'Novos Capitães', que vai buscar em ONG's que trabalham com arte-educação em Salvador e arredores, meninos com vivência das ruas. Projeto: Cegueira Valor do apoio: R$ 700.000,00 Direção cinematográfica: Fernando Meirelles Elenco: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael Garcia Bernal, Danny Glover e Alice Braga Projeto: Copa 1958 Valor do apoio: R$ 250.000,00 Direção cinematográfica: José Carlos Asbeg Projeto: Corpos Celestes Valor do apoio: R$ 400.000,00 Direção cinematográfica: Marcos Jorge & Fernando Severo Elenco: Dalton Vigh, Carolina Holanda, Antar Rohit e Jeff Beech Projeto: Era Uma Vez... Valor do apoio: R$ 400.000,00 Direção cinematográfica: Breno Silveira Elenco: Tiago Martins, Vitoria Frate, Rodrigo Alves, Rocco Pitanga, Cirya Coentro e Paulo Cesar Grande Projeto: O Bem Amado Valor do apoio: R$ 700.000,00 Direção cinematográfica: Guel Arraes Elenco: Marco Nanini, Andreá Beltrão e Wagner Moura Projeto: O Homem Que Não Dormia Valor do apoio: R$ 400.000,00 Direção cinematográfica: Edgard Navarro Elenco: Bertrand Duarte, Evelin Buchegger, Caio Blat, Patícia França, Kau dos Santos, Fernando Fulco, Fernando Neves Projeto: O Menino da Porteira Valor do apoio: R$ 1.000.000,00 Direção cinematográfica: Jeremias Moreira Elenco: Daniel, José de Abreu, Angelo Antônio, Pascoal da Conceição, Rosi Campos, Chico Diaz, Juca de Oliveira Projeto: O Signo da Cidade Valor do apoio: R$ 400.000,00 Direção cinematográfica: Carlos Alberto Riccelli Elenco: Bruna Lombardi, Juca de Oliveira, Malvino Salvador, Graziella Moretto, Luis Miranda, Denise Fraga e Eva Wilma Projeto: Peixonauta Valor do apoio: R$ 1.000.000,00 Direção cinematográfica: Kiko Mistrorigo Projeto: Plastic City Valor do apoio: R$ 1.000.000,00 Direção cinematográfica: Yu Lik Wai Elenco: Lázaro Ramos, Alice Braga, Odageri Joe, Ahn Sung-Ki, Huang Yi, Chen Chao Jung como Sr. Taiwan Projeto: Poder Paralelo Valor do apoio: R$ 1.000.000,00 Direção cinematográfica: Roberto Farias Elenco: Marcelo Faria, Andréa Beltrão, Lázaro Ramos, Reginaldo Faria, Maria Flor, Oscar Magrini, Zezé Polessa, Matheus Nachtergaele Projeto: Por um Punhado de Dólares, os Novos Emigrados Valor do apoio: R$ 250.000,00 Direção cinematográfica: Leonardo Dourado Projeto: Salve Geral Valor do apoio: R$ 700.000,00 Direção cinematográfica: Sergio Rezende Elenco: Andréa Beltrão, Vera Holtz e Marco Ricca Projeto: Se Eu Fosse Você 2 Valor do apoio: R$ 1.000.000,00 Direção cinematográfica: Daniel Filho Elenco: Tony Ramos, Glória Pires e Glória Meneses Projeto: Verônica Valor do apoio: R$ 400.000,00 Direção cinematográfica: Maurício Farias Elenco: Andréa Beltrão, Marco Ricca, Matheus de Sá, Flavio Migliaccio, Camila Amado, Aílton Graça