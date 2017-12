BNDES divulga lista de selecionados do Edital de Cinema 2014

Cláudio Assis, Kleber Mendonça Filho, Luiz Fernando Carvalho, Beto Brant, entre outros, estão entre os selecionados do Edital de Cinema 2014 do BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social divulgou nesta segunda-feira os 16 projetos que receberão apoio de seu mais recente edital de cinema. Ao todo, R$ 14 milhões serão aplicados na produção de 14 novos filmes. Destes, há seis ficções, seis documentários e duas animações, além de outros dois longas em finalização.

Os premiados de ficção foram divididos em grupos. No primeiro grupo, estão projetos que, segundo o BNDES, priorizam histórias "que busquem resultados econômicos, sem prejuízo da qualidade artística e técnica". Nesta lista, em que cada projeto recebe R$1,5 milhão, estão Juízo Final, de Andrucha Waddington (Conspiração), e Qualquer Gato Vira Lata 2, de Tomás Portella (Tietê Produções).

No segundo grupo de ficção, com projetos que "enfatizem a busca de reconhecimento artístico e técnico no mercado internacional, os selecionados, que receberão R$ 1 milhão cada, foram: Objetos Perdidos ou a História das Duas Únicas Pessoas do Planeta Terra, de Luiz Fernando Carvalho (Academia de Filmes); Piedade, de Cláudio Assis (República Pureza Filmes); Aquarius, de Kleber Mendonça Filho (Cinemascópio Produções); e Aos Olhos de Ernesto, de Ana Luiza Azevedo (Casa de Cinema de Porto Alegre).

Na categoria animação, foram selecionados Lino, de Walbercy Ribas (Start Desenhos), e Bob Cuspe, de Anália Tahara (Coala Filmes), que receberão apoio de R$ 1,5 milhão cada.

Já entre os documentários, foram selecionados Há Muitas Noites na Noite, de Sílvio Tendler (Caliban Produções); Raízes de Aninha, de Márcio Cavalcanti (Asacine); 9 Passos Para Destruição de Bernadet, de Cláudia Priscila (Paleoteve); Pitanga, de Beto Brant (Drama Filmes); Meu Amigo Fela, de Joel Zito (Casa de Criação); e Fluxos – Praieira ao Mar Sem Fim,com direção de Marcelo Luna ( D7 Filmes) . Cada um destes projetos receberá o apoio de R$ 500 mil.

Já entre os projetos de finalização, com o apoio de R$ 500 mil cada, foram selecionados Tim Maia, da RT Comércio e Serviços de Criação e Produção (de Rodrigo Teixeir), e Toquei Todas as Suas Coisas, da Primo Filmes.

O Edital de Cinema do BNDES foi lançado em 1995 e, desde então, já apoiou a produção ou finalização de 384 filmes nacionais, com investimento total de R$ 159 milhões. A expectativa do BNDES é lançar uma nova edição do concurso ainda este ano.

Confira lista completa dos selecionados:

Categoria Animação – R$ 1,5 milhão por projeto

1. Lino (Dir. Walbercy Ribas) – Start Desenhos (SP)

2. Bob Cuspe (Dir. Anália Tahara) – Coala Filmes (SP)

Categoria Ficção Grupo 1 – R$ 1,5 milhão por projeto

1. Juízo Final (Dir. Andrucha Waddington) – Conspiração (RJ)

2. Qualquer Gato Vira Lata 2 (Dir. Tomás Portella) – Tietê Produções (RJ)

Categoria Ficção Grupo 2 – R$ 1 milhão por projeto

1. Objetos Perdidos ou a Historia das Duas Únicas Pessoas do Planeta Terra (Dir. Luiz Fernando de Carvalho) – Academia de Filmes (SP)

2. Piedade (Dir. Claudio de Assis Ferreira) – Republica Pureza Filmes (RJ)

3. Aquarius (Dir. Kleber Mendonça Filho) – Cinemascópio Produções (PE)

4. Aos Olhos de Ernesto (Dir. Ana Luiza Azevedo) – Casa de Cinema de Porto Alegre (RS)

Categoria Documentário 1 – R$ 500 mil por projeto

1. Há Muitas Noites na Noite (Dir. Sílvio Tendler) – Caliban Produções (RJ)

2. Raízes de Aninha (Dir. Márcio Cavalcanti) – Asacine (DF)

3. 9 Passos Para Destruição de Bernadet (Dir. Cláudia Priscila) – Paleoteve (SP)

4. Pitanga (Dir. Beto Brant) – Drama Filmes (SP)

5. Meu Amigo Fela (Dir. Joel Zito) – Casa de Criação (RJ)

6. Fluxos – Praieira ao Mar Sem Fim (Dir. Marcelo Luna) – D7 Filmes (PE)

Categoria Finalização – R$ 500 mil por projeto

1. Tim Maia – RT Comércio e Serviços de Criação e Produção

2. Toquei Todas As Suas Coisas – Primo Filmes Ltda.