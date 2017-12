'Blind Side', com Sandra Bullock, lidera bilheterias dos EUA O filme sobre futebol americano "The Blind Side" liderou as bilheterias norte-americanas no fim de semana, vendendo 20,4 milhões de dólares em ingressos e realizando uma façanha rara: subir no ranking em sua terceira semana em cartaz, segundo estimativas dos estúdios divulgadas no domingo.