Blake Lively e Ryan Reynolds, o casal mais fashion do Red Carpet de Cannes 2014

Impossível passar todo um festival sem escolher os favoritos quando o assunto é a escolha do figurino para as sessões de gala e compromissos paralelos do Festival de Cannes. Esta edição não é diferente. E a mais forte concorrente ao título de celebridade mais fashion de 2014 é a atriz Blake Lively. A mulher do ator Rya Reinolds, que na quarta e na quinta já havia ganhado elogios pelas escolhas dos longos que desfilou no Red Carpet com um Gucci vinho e um Chanel branco, respectivamente, desta vez arrancou suspiros ao surgir em um longo preto-e-branco Gucci para a première de The Captive.

Ao lado do marido Ryan Reinolds, ganhou o título de Barbie e ele, de Bob. Brincadeiras à parte, o casal foi de longe o mais fashion da noite.

Quem ousou foi Catte Blanchet, que surgiu em um impactante longo Givenchy no Red Carpet de Como Treinar Seu Dragão. Quem também atraiu os olhares na première da animação foi America Ferrera que optou por um Geoge Hobeika Couture. Mas as câmeras se voltaram para a atriz mais por conta de um pequeno incidente. Durante a apresentação para os fotógrafos, um homem literalmente entrou debaixo de sua saia e teve de ser retirado por seguranças.

Passado o susto, a festa continuou com a entrada da atriz e princesa de Veneza e do Piemonti Clotilde Courau, impecável em um lindo Elie Saab preto florido.

A mais forte candidata, Blake Lively tem fortes concorrentes, mas, a julgar pelos primeiros dias de festival, tem tudo para não perder o posto de 'a mais fashion de Cannes 2014'. A ver.